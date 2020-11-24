Аддис-Абеба, , 01:07 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на юге Эфиопии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

Сообщается, что автобус столкнулся с грузовым автомобилем, который ехал по встречной полосе. В результате ДТП погибли 11 человек, еще 13 получили травмы легкой и средней степеней тяжести. Пока обстоятельства произошедшей аварии не сообщаются, полиция в настоящее время расследует причины ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября защитник сборной ЮАР по футболу Анеле Нгцонгца погиб в результате ДТП. Отмечалось, что дорожная авария произошла в южноафриканской провинции Квазулу-Натал, спортсмен погиб на месте. Подробностей произошедшего ДТП не приводилось.

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