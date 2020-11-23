Бишкек, , 21:59 — REGNUM Антикоррупционная служба выявила коррупционную схему по незаконному возврату налога на добавленную стоимость, организованную высокопоставленными сотрудниками налоговой службы Киргизии. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

По данным следствия, два начальника отделов и инспектор налоговой службы наладили механизм возврата налогов путем дробления на незначительные суммы, в результате чего вступившие с ними в сговор фирмы нанесли государству ущерб в 5,7 млн сомов (5,1 млн рублей).

В отношении организаторов этой преступной схемы возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Всю сумму ущерба удалось возместить полностью.