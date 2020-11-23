Ростов-на-Дону, , 21:51 — REGNUM Пожар, вспыхнувший в старинном здании в Ростове-на-Дону, полностью потушен. На это ушло около 20 часов, передаёт ИА REGNUM.

Тушение пожара 50.mchs.gov.ru

«В 19:27 объявлена полная ликвидация на площади 450 кв. метров», — уточнили в региональном управлении МЧС России.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о возгорании в особняке 1902 года постройки поступило примерно в 00:15 мск. К нежилому многоэтажному зданию на улице Большой Садовой было направлено несколько пожарных расчётов. Жильцы близлежащих домов были эвакуированы. Причина возникновения огня устанавливается.

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