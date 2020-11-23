Нарьян-Мар, , 19:19 — REGNUM В Нарьян-Маре сильный ветер сорвал крышу с четырехэтажного дома. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ненецкого автономного округа.

Последствия сильного ветра в Нарьян-Маре Vk.com

Последствия сильного ветра в Нарьян-Маре Vk.com

Губернатор округа Юрий Бездудный после инцидента поручил провести проверку состояния крыш жилых домов.

«Департамент строительства и Департамент внутреннего контроля прошу подключиться к обследованию домов, которые построены этой же строительной организацией по этому типовому проекту с таким же типом крыш. Да, безусловно, был сильный ветер, но не ураганный, значит, в конструктиве крыши были допущены нарушения», — сказал Юрий Бездудный.