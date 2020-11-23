Нижний Новгород, , 18:24 — REGNUM Сотрудники полиции арестовали жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в торговле наркотиками. Об этом сообщили в городском управлении министерства внутренних дел сегодня, 23 ноября.

В ведомстве отмечают, что у задержанного 36-летнего ранее несудимого нижегородца при личном досмотре было обнаружено и изъято 59 небольших пакетов с метилэфедроном.

А затем около расположенных близ места задержания гаражей, полицейскими было изъято еще 11 закладок с наркотиком.

Общий вес конфискованного правоохранителями наркотического вещества превысил 20 граммов, что составляет около 180 разовых доз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», наказание по которой составляет от 15 до 20 лет тюремного заключения.