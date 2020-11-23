Воронеж, , 18:02 — REGNUM В Воронеже полиция раскрыла кражу 10 тыс. долларов, совершенную в торговом центре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 23 ноября.

По данным следствия, днём 2 ноября в одном из магазинов торгового центра 34-летний мужчина положил борсетку на одно из кресел в торговом зале и отвлекся на товар. В этот момент подозреваемая украла портмоне с 10 тыс. долларами из борсетки. По данным «Вести-Воронеж», пострадавшим от действий преступницы оказался главный раввин Воронежской области — он, по его словам, вёз сбережения в банк.

«В рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками оперативно-сыскного отдела УМВД России по городу Воронежу установлена и задержана подозреваемая в хищении борсетки с денежными средствами у 34-летнего воронежца. Ею оказалась ранее судимая за аналогичное преступление 55-летняя жительница дальнего зарубежья. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 10 тысяч долларов», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Подозреваемую в причастности к преступлению вычислили по камерам видеонаблюдения. Задержали её в Краснодарском крае. При обыске часть похищенных денег была обнаружена. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, подозреваемая уже дала признательные показания.