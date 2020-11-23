Воронеж, 23 ноября 2020, 18:02 — REGNUM В Воронеже полиция раскрыла кражу 10 тыс. долларов, совершенную в торговом центре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 23 ноября.
По данным следствия, днём 2 ноября в одном из магазинов торгового центра 34-летний мужчина положил борсетку на одно из кресел в торговом зале и отвлекся на товар. В этот момент подозреваемая украла портмоне с 10 тыс. долларами из борсетки. По данным «Вести-Воронеж», пострадавшим от действий преступницы оказался главный раввин Воронежской области — он, по его словам, вёз сбережения в банк.
Подозреваемую в причастности к преступлению вычислили по камерам видеонаблюдения. Задержали её в Краснодарском крае. При обыске часть похищенных денег была обнаружена. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, подозреваемая уже дала признательные показания.