Москва, , 17:29 — REGNUM На западе Москвы десятилетний мальчик провёл пять дней один в пустой квартире. Об этом 23 ноября сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Согласно материалу СМИ, соседи забили тревогу и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и увидели внутри квартиры ребёнка 2010 года рождения. Его 31-летняя мать, по данным источника, ведёт аморальный образ жизни, нигде не работает, а в последние дни в квартире не появлялась.

Сейчас женщину ищут, а мальчика осматривают врачи. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Новосибирской области изъяла из полиции материалы проверки по факту жестокого обращения в детском центре.

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