Рязань, , 17:18 — REGNUM Фрагменты бронебойных боеприпасов и контейнеры со следами повреждений обнаружены в Ряжском районе Рязанской области. Взрывотехники обследовали предметы и предали их сотрудникам полиции, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе регионального подразделения Росгвардии.

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Эксперты определили в находке 23 фрагмента бронебойных оперённых подкалиберных снарядов. Рядом обнаружены 15 контейнеров для хранения метательных зарядов и бронебойных снарядов со следами сильной деформации и механических повреждений.

Боеприпасы не представляют опасности — взрывотехники ОМОН установили, что они не содержат взрывчатого вещества.