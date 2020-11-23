Стокгольм, , 18:52 — REGNUM По состоянию на 23 ноября число пациентов с установленным диагнозом COVID-19, находящихся на стационарном лечении в медучреждениях Сконе, расположенного на юге Швеции, составляет 187 человек. Согласно данным официального сайта департамента здравоохранения региона, суточный прирост пациентов составил 17 человек, что является 9-процентным увеличением числа госпитализаций по сравнению с 22 ноября.

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По данным журналистов Fria Tider, общее число госпитализированных на данный момент вдвое превышает рекордные значения весны текущего года. В настоящее время в региональных больницах выделяются дополнительные площади и отдельные палаты для оказания медико-санитарной помощи пострадавшим.

Из 187 госпитализированных пациентов 20 человек получают помощь медиков в палатах интенсивной терапии. 23 ноября в регионе было зарегистрировано еще 12 летальных исходов от COVID-19.

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