Чебоксары, , 16:20 — REGNUM В Чувашии сегодня, 23 ноября, произошла ещё одна авария со смертельным исходом. При столкновении из салона машины вылетел трёхлетний ребёнок, который от полученных травм скончался по дороге в больницу, ранены два человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла около 13:45 в Шемуршинском районе возле села Трехизб-Шемурша. По предварительным данным полиции, 24-летняя девушка не справилась с управлением «Фиатом» и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Ладой Приорой».

В результате аварии серьёзные травмы получил трёхлетний сын женщины, который, по информации правоохранителей, сидел не пристёгнутым в детском удерживающем устройстве и от удара вылетел из салона. В МВД отмечают, что ребёнка не успели довезти до больницы: он скончался по пути в реанимацию.

Кроме того, за медицинской помощью обратились водитель и пассажир «Приоры».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2020 года в аварии на федеральной трассе в Моргаушском районе Чувашии в три человека получили ранения, один погиб. По предварительным данным полиции, водитель легковушки «Датсун» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем.

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