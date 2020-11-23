Москва, , 15:57 — REGNUM Следователи предъявили обвинение начальнику ОМВД РФ по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву по делу о терактах в московском метро в марте 2010 года. Об этом 23 ноября сообщает на сайте СКР.

По данным следствия, Исаев в 2010 году лично привез на автостанцию Кизляра одну из смертниц с закрепленным на ней взрывным устройством, которая позже совершила теракт.

Обвиняемый, являясь членом «Имарата Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям этого сообщества о деятельности Кизлярского РОВД.

Кроме того, Исаев лично перевозил руководителей преступной организации по территории региона. В настоящее время мужчина задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» террористки-смертницы произвели два взрыва, в результате которых погиб 41 человек, еще 88 получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя Доку Умаров.