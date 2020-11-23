Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Массовая драка с участием нескольких мужчин в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла из-за оскорбления жены одного из участников в родительском чате. Мужу не понравилось, как отозвались о его женщине, и он позвал разобраться с оппонентом своих друзей. Об этом 23 ноября сообщил один из участников конфликта «Известиям».

Напомним, массовая драка на проспекте Мориса Тореза в Петербурге произошла вечером 21 ноября. Во время стычки прозвучали выстрелы, после чего на место происшествия приехали сотрудники полиции и задержали нескольких человек. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

По словам одного из участников конфликта, якобы ничто не предвещало «драки или суеты». Просто обе стороны решили выяснить, кто чью жену оскорбил, и пригласили для этого своих знакомых.

«В какой-то момент они начали ругаться из-за какой-то фигни: ты написал моей жене это, ты написал моей жене то. В какой-то момент они начали толкаться, бороться», — пояснил участник потасовки из числа «группы поддержки».

В результате один из участников потасовки выстрелил из травматического пистолета в воздух, после чего драка прекратилась.

Напомним, сотрудники полиции задержали и доставили в полицию шестерых граждан в возрасте от 27 до 35 лет. Один из участников инцидента, 28-летний мужчина, задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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