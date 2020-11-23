Нур-Султан, , 15:29 — REGNUM Жертвой взрыва в кафе Halalbrothers в Нур-Султане стала 52-летняя женщина, которая работала посудомойщицей. Об этом 23 ноября заявил журналистам официальный представитель МЧС Талгат Уали.

По его словам, в результате взрыва газового баллона обрушилась стена, кровля дома, пристройка и котельная. Общая площадь обрушений составила 100 кв. метров, площадь строения — 600 кв. метров.

Уали добавил, что спасатели вынесли из дома 35 газовых баллонов. Во время разбора завалов спасена девушка 1998 года рождения. Всего пострадали 34 человека, из которых 23 — госпитализированы. Повреждения получили три автомобиля.

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