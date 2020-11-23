Воронеж, , 15:27 — REGNUM Пять человек получили травмы в результате автоаварии с участием спецавтомобиля ФСИН, авария произошла утром 23 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

«В 09:10 в Панинском районе на 6 км автодороги Панино — В. Хава — М. Приваловка водитель УАЗ, следуя из Перелешино в Панино, допустил съезд в кювет и наезд на дерево. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров доставлены в медучреждение. Проводится проверка, обстоятельства выясняются», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в ночь на 23 ноября прошёл сильный снегопад. Госавтоинспекция Воронежской области предупредила водителей о высокой вероятности возникновения ДТП из-за погодных условий.