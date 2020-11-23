Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Артинской загорелся производственный склад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Загорелась кровля здания по улице Артинская, 37. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило в 14:18 (время местное). Горение удалось ликвидировать к 14:51, проливку и разборку конструкций завершили в 15:40. В тушении пожара участвовало 58 человек на 18 единицах техники. Причины инцидента устанавливаются, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге горел склад с парфюмерией, площадь возгорания составила 1500 кв. метров.

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