Киев, 23 ноября 2020, 14:58 — REGNUM В одном из гипермаркетов Киева у лифта оборвался трос, сообщил 23 ноября ресурс «Информатор».
Кабина лифта, пролетев шесть метров, упала в шахту. Внутри находился 52-летний грузчик, работник гипермаркета. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе три человека пострадали в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля.
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