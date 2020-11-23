Киев, , 14:58 — REGNUM В одном из гипермаркетов Киева у лифта оборвался трос, сообщил 23 ноября ресурс «Информатор».

Кабина лифта, пролетев шесть метров, упала в шахту. Внутри находился 52-летний грузчик, работник гипермаркета. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе три человека пострадали в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля.

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