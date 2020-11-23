Москва, , 14:46 — REGNUM Состояния госпитализированного в Москве актера Павла Прилучного оценивается как стабильное, сообщила 23 ноября агент артиста Екатерин Сычева.

«Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Он восстанавливается под наблюдением специалистов», — цитирует её РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Прилучный попал в медучреждение с переломом костей лица, ссадинами и ушибами головы.

Артист прибыл 21 ноября в Калининград, а затем вернулся в Москву, где обратился к врачам с указанными травмами. При этом сам Прилучный заявил, что он упал и ударился головой.

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