Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 14:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии организованы поиски туриста, заблудившегося 23 ноября при восхождении на Эльбрус. Известно, что пропавший сам сообщил о ЧП и находится на связи со спасателями, но сориентировать их на свое местонахождения не может.

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Потерявшемуся 24 года, он прибыл в Кабардино-Балкарию из Краснодарского края, сообщили 23 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На горе Эльбрус, высота 3500−4000 в районе «Гара-Баши» заблудился турист 1995 года рождения из Краснодарского края», — говорится в сообщении.

В поисках туриста участвуют более 20 спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России. Ими уже обследован юго-восточный склон горы Эльбрус на высоте от 3500 до 4800 метров.