Орел, , 14:33 — REGNUM Два человека погибли в автоаварии с участием легкового автомобиля и грузовика с прицепом в Орловской области утром 23 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла около 08:30 в районе 10 км автодороги Ливны-Русский Брод — Верховье. Предварительно установлено, что водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21 099, двигаясь со стороны города Ливны в направлении посёлка Верховье, не справился с управлением, он выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с автомобилем КамАЗ с прицепом.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его пассажир от полученных телесных повреждений скончались. На месте ДТП работали сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.