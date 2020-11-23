Архангельск, , 14:32 — REGNUM В Архангельской области за 10 месяцев былозарегистрировано 16 167 преступлений, что на 0,8% меньше, чем годом ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Самый большой рост преступности отмечен в Новодвинске (на 17,4%) и Коряжме (на 13,3%). В Архангельске и Северодвинске преступность, напротив, сократилась — почти на 3%.

В 2020 году в регионе значительно увеличилось количество тяжких преступлений — на 18,1%, это, по данным прокуратуры, обусловлено ростом фактов незаконного оборота наркотиков (+8%) и краж денежных средств с банковского счета.

Число убийств сократились на 1%, однако возросло количество случаев привлечения к уголовной ответственности за угрозы убийством — на 8,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области резко выросло число краж с банковских счетов.