Томск, , 14:28 — REGNUM В следственном управлении СКР по Томской области ИА REGNUM 23 ноября подтвердили информацию о том, что в отношении супруги мэра Томска Ивана Кляйна Галины Кляйн возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст.318 УК РФ).

По предварительным данным, 13 ноября подозреваемая, находясь в своей квартире, «причинила телесные повреждения» сотруднику правоохранительных органов, который находился при исполнении должностных обязанностей.

Проводятся следственные действия, расследование продолжается, уточнили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября адвокаты арестованного по обвинению в превышении должностных полномочий мэра Томска Ивана Кляйна обнародовали информацию об уголовном деле в отношении его супруги, гендиректора ОАО «Томское пиво» Галины Кляйн. Сообщалось, что она оказала сопротивление при проведении обыска.

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