Самара, , 14:32 — REGNUM Один человек погиб после столкновения автомобиля с опорой линии электропередачи в Самаре. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, автомобиль «Лада», за рулем которого находилась девушка 2002 года рождения не имеющая права управления транспортными средствами, ехал по улице Центральная. При при повороте на улицу Снежная автомобиль съехал с дороги в кювет и наехал на опору ЛЭП. В результате 34-летний пассажир автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью. Кроме этого, была травмирована 29-летняя пассажирка этого автотранспортного средства.

По предварительным данным водитель находился в нетрезвом состоянии. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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