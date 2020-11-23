Архангельск, , 14:16 — REGNUM В Архангельской области резко увеличилось число краж с банковских счетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

За 10 месяцев 2020 года в регионе былозарегистрировано 1867 таких преступлений, это на 48,4% больше, чем годом ранее. Выросло также количество мошенничеств — на 20,2% и вымогательств — на 52,1%.

При этом число грабежей в области снизилось на 19,1%, разбоев — на 9,1%, присвоений, растрат и угонов автомобилей — почти на 18%.

Как сообщало ИА REGNUM, супружеская пара из Архангельска перевела на счета мошенников 7,5 млн рублей.