Абуджа, , 14:24 — REGNUM По меньшей мере шесть солдат вооруженных сил Нигерии были убиты после того, как их конвой попал в засаду боевиков, предположительно, принадлежащих к рядам «Западноафриканской провинции Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на военные источники.

Как сообщают репортёры, автоколонна попала в засаду в деревне Буримари штата Борно на пути к городу Бага.

Солдаты должны были усилить охрану во время раздачи гуманитарной помощи людям, перемещенным из-за активности повстанцев и вернувшихся в город.

Несколько источников, включая сотрудников службы безопасности, которые подверглись нападению, сообщили, что по меньшей мере шесть солдат и один водитель погибли. Боевики также захватили две военные машины.

По имеющимся данным, вооруженная группировка откололась от «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ведёт боевые действия на северо-востоке Нигерии уже более десяти лет.