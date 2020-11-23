Томск, , 14:14 — REGNUM В отношении супруги арестованного мэра Томска Ивана Кляйна Галины Кляйн возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, гендиректор ОАО «Томское пиво» Галина Кляйн оказала сопротивление при проведении обыска, сообщает РИА «Томск» со ссылкой на информацию от адвокатов Ивана Кляйна.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Томска Иван Кляйн был задержан 13 ноября. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).

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Кляйн был заключён под стражу на два месяца. А 18 ноября Кировский районный суд Томска отстранил его от должности мэра города на период следственных действий.

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