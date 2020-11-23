Владикавказ, , 14:05 — REGNUM В Северной Осетии произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате пострадали три пассажира маршрутной «Газели», сообщили 23 ноября в пресс-службе управления МЧС по региону.

Авария произошла около 09:00 в поселке городского типа Заводской. На улице Трассовой водитель автомашины «Газель» из Владикавказа не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Datsun. После этого маршрутка врезалась в большегруз.

В «Газели» в момент столкновения находились четыре пассажира и водитель, троим пассажирам понадобилась медицинская помощь. Их доставили в травмпункт Ардонской больницы. После оказания первой помощи одного из них отпустили домой.

В настоящее время причины аварии устанавливаются.

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