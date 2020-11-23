Самара, , 13:56 — REGNUM Ввоз поддельной спортивной обуви, одежды и сумок на общую сумму 49 млн рублей пресекли сотрудники Самарской таможни. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

По сообщению пресс-службы ведомства, в августе текущего года сотрудники таможни остановили пять автомобилей, которые следовали из Казахстана в город Тольятти. В них находились спортивная одежда, обувь, сумки, маркированные товарными знаками Nike, Puma, Adidas (всего 6210 единиц товара).

Отмечается, что представители фирм-правообладателей подтвердили, что товарные знаки были использованы незаконно, а размер ущерба превысил 49 млн рублей.

По данному факту сейчас проводится проверка для рассмотрения вопроса о привлечении руководителя фирмы-отправителя к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»).

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