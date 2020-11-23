Кемерово, , 13:26 — REGNUM Кемеровские следователи начали доследственную проверку по факту гибели рабочего на угольном предприятии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что накануне днём, 22 ноября, в горной выработке одного из угольных предприятий в Новокузнецком районе произошло обрушение породы, погиб 34-летний подземный горнорабочий.

Установлено, что мужчина вместе с напарником устанавливали оборудование. Когда рабочий наклонился к цепи лавного привода, на него обрушился пласт угля. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, его напарник не пострадал.

«В рамках проверки будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по технике безопасности», — отметили в СКР.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти пострадавшего.