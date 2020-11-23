Барнаул, , 13:25 — REGNUM Все санитайзеры, поступившие на проверку экспертам Алтайской торгово-промышленной палаты (ТПП), оказались некачественными. Об этом в программе телекомпании «Вести-Алтай» рассказала директор департамента экономического развития ТТП Алтайского края Юлия Пономарёва.

Дезинфекция Gov-murman.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По её словам, обращение было несколько.

«В основном, обращались из государственных органов, которые покупают товар в большом количестве для того, чтобы передавать потом по контрактам в школы и больницы. Они на собственном уровне выявили, что «что-то не то» и просили нас провести проверку на предмет наличия основного действующего вещества.

История получилась очень интересной: этого вещества либо не оказалось, либо обнаружились существенные несоответствия. К примеру, вместо 80% — всего 8%. Из проверенных 15 — 20 флаконов одной партии количество основного вещества оказывалось абсолютно разным в каждом флаконе. Из тех товаров, которые мы проверяли, все оказались некачественными», — пояснил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае за последнюю неделю растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1033 (+294 за выходные дни — 21−22 ноября). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 21 142 человека (+682 за выходные дни).

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае коронавирус все чаще выявляют у детей