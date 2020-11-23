Турочакский район, Алтай, , 13:24 — REGNUM Сотрудники прокуратуры Республики Алтай вновь выявили факты загрязнения реки золотодобывающей компанией. В этот раз нарушения зафиксированы в Турочакском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Горная речка. Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Выездной проверкой установлен факт загрязнения воды в реке Пушта взвешенными веществами и нефтепродуктами в процессе добычи россыпного золота. Указанные нарушения природоохранных норм были допущены ООО «НК Пушта», — отметили в прокуратуре.

Районный прокурор внёс руководителю компании представление об устранении нарушений, а также возбудил шесть дел об административных нарушениях. Как отмечается, к настоящему времени старатели восстановили дамбу отстойника с грязной водой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее золотодобытчиков не раз наказывали за загрязнение водоёмов Горного Алтая. По мнению специалистов, в результате под угрозой оказалось Телецкое озеро.

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