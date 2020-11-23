Дербентский район, Дагестан, , 13:13 — REGNUM В Дагестане произошла авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса Volkswagen Crafter. В результате столкновения погибли два человека, сообщили 23 ноября в пресс-службе МВД по региону.

ДТП произошло накануне, около 21:30 на федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе. Водитель автомашины «ВАЗ-21 102» не справился с управлением и врезался в микроавтобус, стоявший на обочине.

В результате удара скончались на месте происшествия 51-летний водитель легковушки и его 46-летняя пассажирка. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

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