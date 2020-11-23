Барнаул, , 13:05 — REGNUM Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов попал под следственные действия в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, к самому главе ПФР претензий нет. Дело в том, что под стражу заключён один из руководителей медицинского центра «Добрый доктор», являющийся сыном Бориса Трофимова.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 ноября 2020 года руководителям ООО консультативно-диагностический центр «Добрый доктор» было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как выяснили оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю, речь идет о мошенничестве с деньгами территориального Фонда обязательного медицинского страхования. В течение нескольких лет злоумышленники, предоставляя заведомо ложные сведения деятельности ООО КДЦ «Добрый доктор», похитили 170 миллионов рублей, которые были перечислены Фондом медстрахования на банковский счет медицинского центра.