Ярославль, , 13:04 — REGNUM Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело о хулиганстве в Ярославле. Об этом сообщает официальный сайт областной прокуратуры.

Царапина на машине Nivovod.ru

Житель города в сентябре 2019 года умышленно повредил 12 автомобилей. Он поцарапал их складным ножом. Факт, казалось бы, рядовой, но таким образом хулиган, судя по всему, решил отомстить сотрудникам ГИБДД.

«В середине сентября 2019 года в ночное время обвиняемый со знакомой, которая находилась за рулем автомобиля, ехали из города Тутаева в город Ярославль. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. После установления факта опьянения водителя, автомобиль был эвакуирован на спецстоянку», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

На попутной машине пара доехала до Ярославля. Выйдя на Ленинградском проспекте, мужчина и начал резать ножом подвернувшиеся под руку автомобили. Пострадали машины марок Kia, Nissan, BMW, Subaru, Mazda и другие. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. За время расследования дела обвиняемый не возместил ущерб.

Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок.