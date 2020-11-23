Москва, , 12:57 — REGNUM Власти Приморского края прикладывают все усилия для ликвидации последствий ледяного дождя, заявил 23 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Устранение последствий циклона в Приморье Primorsky.ru

По его словам, несмотря на напряженную круглосуточную работу, полностью ликвидировать последствия ледяного шторма пока не удалось.

«Руководство региона прикладывает все возможные усилия для того, чтобы справиться. Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье во Владивостоке и Артёме за четыре дня в травмпункты обратились более 600 жителей — прошедший ледяной дождь превратил регион в сплошной каток.

По словам специалистов, у всех обратившихся за четыре дня зафиксированы травмы лёгкой и средней степени тяжести. Всем оказана первая медицинская помощь и выписаны рекомендации для амбулаторного лечения.

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