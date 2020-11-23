Одесса, Украина, , 13:13 — REGNUM Возле Одессы полиция разогнала торговцев вещевого рынка «Седьмой километр», которые ранее перекрыли трассу в знак протеста против «карантина выходного дня». Об этом сообщил 23 ноября телеканал «1+1».

"Акция протеста нарушила движение автотранспорта на Овидиопольской дороге», — уточнили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Одесской области.

Возбуждено уголовное дело по факту препятствования движению транспорта.

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Отметим, что участники митинга планируют 23 ноября устроить акцию протеста у стен одесской областной госадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работники «Седьмого километра» перекрыли дорогу, требуя отменить «карантин выходного дня». Они обвинили власти в двойных стандартах, указав на то, что в Одессе, к примеру, работал продуктовый рынок «Привоз».

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