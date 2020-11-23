Ростов-на-Дону, , 12:48 — REGNUM В Ростове-на-Дону обследуют сгоревший в ночь на 23 ноября памятник архитектуры — особняк 1902 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«После ликвидации пожара силами ГУ МЧС России по Ростовской области с помощью ресурса «Стрела-П» будет проведено обследование пострадавшего здания для определения его технического состояния, а затем будет принято решение о допуске отселенных граждан в их жилые помещения», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что эвакуированные из-за пожара ростовчане нашли временный приют в гостинице и у родственников. Всего были эвакуированы 59 человек.

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