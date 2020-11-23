Барнаул, , 12:45 — REGNUM В Алтайском крае суд вынес приговор бывшему заместителю министра природных ресурсов и экологии региона Владимиру Черных и экс-начальнику Белокурихинского лесничества Сергея Пухирева за ущерб лесному фонду на миллион рублей. Об этом 23 ноября сообщает пресс-службе регионального главного следственного управления СКР.

Уничтожение леса

Суд установил, что в 2016 году предприниматель попросил Пухирева организовать рубки в Белокурихинском лесничестве в Смоленском районе для обустройства горнолыжной трассы. Пухирев сообщил об этом Черных.

Спустя год чиновники распорядились провести рубки в защитных лесах лесничества якобы для прокладки противопожарного разрыва, таким образом должностные лица превысили полномочия.

В итоге суд назначил Черных штраф в размере 35 тыс. рублей, а Пухиреву — год лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные вырубки леса стали причиной обращения к губернатору региона Виктору Томенко жителей сразу нескольких сёл Алейского района Алтайского края (Боровское, Дружба, Кировское, Малиновка, Моховское, Савинка).

Ранее иркутский учёный Виталий Рябцев заявил, что удивлён тем обстоятельством, что в Алтайском крае, где рубки леса производятся гораздо масштабнее, чем в Приангарье, до сих пор не наказан ни один чиновник.

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