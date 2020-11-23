Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM Эвакуированные из-за пожара в особняке 1902 года ростовчане нашли временный приют в гостинице и у родственников. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 23 ноября.

«Из близлежащих домов были временно эвакуированы 59 жителей. Из них 26 человек, в том числе шестеро детей, переселены в гостиницу «Европа». Оставшиеся 33 человека расселены у родственников», — уточнили в мэрии.

Также сообщается, что власти выделили два пассажирских автобуса для обеспечения обогрева людей, оставшихся на улице.

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