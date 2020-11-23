Киев, , 12:49 — REGNUM По состоянию на 23 ноября в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) коронавирусной пневмонией болеют 2882 человека. Об этом сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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По данным пресс-службы, за сутки в ВСУ подтвердился 51 новый случай заражения, госпитализированы 12 человек, остальные проходят лечение дома под наблюдением врачей.

Также в ВСУ был зафиксирован 26-й летальный случай от COVID-19. От последствий заражения коронавирусом скончался член украинской миротворческой миссии в Конго. Сначала его лечили в этой африканской стране, а затем перевели в столицу Кении, город Найроби.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число выявленных случаев заражения на Украине снизилось примерно до 11 тыс.

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