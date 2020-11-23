Волгоград, , 12:36 — REGNUM Шестилетняя девочка пострадала от выстрела из пневматического оружия в Волгограде. Ребёнок находился в машине, в которую с балкона выстрелил 17-летний подросток, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился отец девочки. Мужчина рассказал, что вечером 22 ноября он парковал машину у многоквартирного дома по проспекту Героев Сталинграда. В этот момент неизвестный выстрелил по заднему пассажирскому окну машины. Стекло разбилось, в результате чего травму получила его шестилетняя дочь. Полицейские установили личность и задержали стрелявшего — 17-летнего жителя соседнего дома. Подросток пояснил, что, находясь у себя дома с друзьями, решил пострелять с балкона из пневматического оружия, не подумав о безопасности.

Девочке оказали медицинскую помощь на месте, её родители отказались от госпитализации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.