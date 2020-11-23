Чебоксары, , 12:32 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту получения травм в верёвочном парке шестилетнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Фигурантом уголовного дела стал индивидуальный предприниматель, оказывающий развлекательные услуги в Канаше. Инцидент произошёл 3 сентября в городском парке культуры и отдыха.

Следствие полагает, что подозреваемый организовал работу верёвочного парка с нарушением мер безопасности, в результате «не закрепленный надлежащим образом к страховочному тросу» шестилетний мальчик упал на землю и получил телесные повреждения. В управлении отмечают, что у ребёнка, в частности, диагностировали перелом левой руки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Калининский районный суд Чебоксар вынесен приговор по уголовному делу о травмировании на аттракционе девятилетнего мальчика. Следствием установлено, что в результате разрушения сварного соединения конструкция упала на ребёнка, который получил кровоподтеки. Дело было возбуждено в отношении бывшего техника коммерческой организации за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему было назначено 30 тыс. рублей штрафа.