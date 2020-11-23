Кейптаун, , 12:31 — REGNUM Защитник сборной ЮАР по футболу Анеле Нгцонгца погиб в результате ДТП. Об этом 23 ноября сообщает телеканал eNCA.

Отмечается, что трагедия случилась в провинции Квазулу-Натал. 33-летний футболист погиб на месте. Его девушка госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Нгцонгца с сентября находился без клуба. На протяжении карьеры он играл за южноафриканские клубы «Форчун» и «Мамелоди Санудаунз», французский «Труа» и бельгийский «Генк». За сборную ЮАР он сыграл 52 матча.