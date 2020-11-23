Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM В управлении МЧС России по Ростовской области назвали предварительную причину пожара, вспыхнувшего в особняке 1902 года.

«Предварительная причина [возгорания] — занесение постороннего источника огня извне», — уточнили в ведомстве.

При этом истинная причина возникновения пожара устанавливается. Результаты экспертизы станут известны в течение 20 дней.

ИА REGNUM напоминает, что пожар в доходном доме Сариевых на улице Большой Садовой вспыхнул в ночь на 23 ноября. Несколько десятков жильцов были эвакуированы. На пятом этаже старинного здания рухнули перекрытия. Движение транспорта в районе места происшествия ограничено.

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