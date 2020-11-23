Аксум, , 12:28 — REGNUM Вооруженные силы, лояльные правительству эфиопского штата Тыграй, нанесли серьезный урон аэропорту в городе Аксум. Об этом сообщает государственная вещательная корпорация Эфиопии Fana.

На прошлой неделе в пресс-центре федерального правительства Эфиопии заявили, что федеральные войска освободили некоторые ключевые города, в том числе Аксум, от объявленного вне закона «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), который контролирует регион Тыграй.

Однако независимого подтверждения утверждения о том, что к разрушению аэропорта причастны войска НФОТ, в настоящее время нет, а проверить информацию трудно из-за отсутствия сотовой связи, отмечают журналисты.

Напомним, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед дал НФОТ 72 часа на то, чтобы сдаться, поскольку правительственные войска готовят наступление на столицу штата Тыграй, Мэкэле.

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