Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM В результате стрельбы из травматического пистолета в ночном клубе на Казанской улице в центре Санкт-Петербурга пострадали три человека, их госпитализировали с ранениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, поздним вечером 22 ноября в центре Петербурга произошла массовая драка. Предварял ее конфликт в одном из ночных клубов на Казанской улице. По предварительной версии, там произошла стычка между 35-летним посетителем, приезжим их Архангельской области, и 21-летним охранником заведения. В результате чего гость открыл стрельбу из травматического пистолета.

Чуть позже он подрался с несколькими людьми, в результате получил травмы головы и был госпитализирован, а участники массовой драки скрылись на автомобиле жителя Ленобласти.

«В инциденте в клубе пострадали трое. Все в средней степени тяжести госпитализированы с ранениями от травматического пистолета. Двое находятся в НИИ (скорой помощи имени) Джанелидзе, еще один в городской больнице №26», — уточнил собеседник агентства.

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