Чебоксары, , 12:12 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии выясняют обстоятельства аварии на федеральной трассе, в которой три человека получили ранения, один погиб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла сегодня, 23 ноября, около 8:45 минут на федеральной трассе М-7 «Волга» возле деревни Юнгапоси. По предварительным данным полиции, водитель легковушки «Датсун» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате столкновения скончался 56-летний отец водителя легковушки. Ещё три человека госпитализированы в больницу с травмами.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла 25 октября в Цивильском районе Чувашии, где при столкновении двух легковых машин ранения получили трое детей и трое взрослых. Медицинская помощь им была оказана на месте происшествия.

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