Воронеж, , 12:10 — REGNUM Два человека погибли на водоёмах Воронежской области за последние сутки, об этом ИА сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 23 ноября.

Так, 22 ноября около 13:00 из озера «Погоново» в районе села Новогремячье Хохольского муниципального района водолазами аварийно-спасательной службы Воронежской области было извлечено из воды тело мужчины, 1969 года рождения.

Также 22 ноября около 14:50 спасатели извлекли из реки Ведуга в селе Губарево Семилукского муниципального района тело ребенка 2012 года рождения.

«На территории региона идёт активный ледостав. Ни на одном водоеме региона ещё не установилась необходимая безопасная толщина льда для передвижения по нему (10 см), и выход на лед в тех местах, где он появился, смертельно опасен», — предупреждают спасатели.

ГУ МЧС по региону призывает родителей предупредить об опасности выхода на лёд детей, а также просит рыбаков воздержаться от выхода на лёд.