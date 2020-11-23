Кызыл, , 12:10 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 47-летний мужчина, которого считают «королём» криминального мира республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, уголовное дело возбуждено по факту занятия высшего положения в преступной иерархии.

Житель Барун-Хемчикского района был задержан в августе 2020 года сотрудниками МВД и УФСИН при поддержке спецназа. Ранее он был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений против личности.

«Установлено, что с начала 2017 года за ним признано высшее положение в криминальной среде на территории Республики Тыва», — отметили в министерстве.

Дело будет рассматриваться в Кызылском городском суде. В случае признания вины, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

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