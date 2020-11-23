Ковров, Владимирская область, , 11:50 — REGNUM Во Владимирской области житель города Коврова заключён под стражу за покушение на убийство, совершенное общеопасным способом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

43-летний мужчина 1 ноября в торговом центре «Рынок Октябрьский» поссорился со своей знакомой. С собой он специально принёс гранату, и в ходе ссоры граната взорвалась у мужчины. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Пострадали ещё два человека, один из которых до с их пор находится на лечении.

Мужчина свою вину не признал. Ему предъявили обвинение и по ходатайству следователя заключили под стражу.