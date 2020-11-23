Уфа, , 11:55 — REGNUM Женщину осудили за убийство своего новорожденного ребенка в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что в Татышлинском районе беременная женщина решила не оставлять своего будущего ребенка, поэтому в марте текущего года она не обратилась в медучреждение для оказания ей помощи в родах. В результате ребенок родился в бане. Там она его и убила. Через несколько дней женщина обратилась в больницу, сообщив, что ребенок умер от естественных причин. Специалисты установили, что ребенок родился живым, и умер насильственной смертью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства матерью своего новорожденного ребенка.

Отмечается, что женщина созналась в содеянном. В результате суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

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